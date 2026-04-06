CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Rosario Central vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Rosario Central y Independiente del Valle, que se jugará el jueves 9 de abril desde las 18:00 horas en el estadio Gigante de Arroyito. Dirige Wilmar Roldán Pérez.

Por

MeridianoBet
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 03:36 pm
Suscríbete a nuestros canales

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo jueves 9 de abril desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores.

 

Wilmar Roldán Pérez fue designado para controlar el partido.

 

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos de la Copa Libertadores

 

  • Grupo H - Fecha 2: vs Libertad: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs UCV: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente del Valle en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 2: vs UCV: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Libertad: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Rosario Central e Independiente del Valle, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Juan Soto Jose Ramirez
Lunes 06 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?