Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

El Canalla y Corinthians se verán las caras el jueves 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, a las 20:30 horas.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de mayo, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2000, y Corinthians se quedó con la victoria por 3 a 2.
Los resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 0 vs Rosario Central 1 (15 de abril)
- Fase de Grupos: UCV 0 vs Rosario Central 3 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Libertad 0 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Rosario Central 4 vs UCV 0 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
Horario Rosario Central y Corinthians, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas