CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

En la previa de Rosario Central vs Corinthians, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 13 de agosto desde las 20:30 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

Por

MeridianoBet
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 02:30 pm
Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
Suscríbete a nuestros canales

El Canalla y Corinthians se verán las caras el jueves 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, a las 20:30 horas.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de mayo, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2000, y Corinthians se quedó con la victoria por 3 a 2.

Los resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs Rosario Central 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 0 vs Rosario Central 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Libertad 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 4 vs UCV 0 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
Horario Rosario Central y Corinthians, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?