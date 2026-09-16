Roma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

El duelo correspondiente a la fecha 5 se jugará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Así llegan Roma y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos

Roma derrotó por 2 a 0 a Torino en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 12 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Inter en partidos

Inter llega con envión anímico tras vencer por 5 a 3 a Udinese. Lleva 3 partidos sin ser derrotado, con un balance de 13 tantos marcados frente a 6 encajados durante esos encuentros.

Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Roma ha mantenido una racha impresionante en el estadio Stadio Olimpico, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. Inter se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter resultó vencedor por 5 a 2.

El local está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (4 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 4 Lazio 10 4 3 1 0 3 5 Cagliari 9 4 3 0 1 2

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos

Fecha 6: vs Como 1907: 11 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Genoa: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Napoli: 24 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cagliari: 27 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Udinese: 31 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos

Fecha 6: vs Parma: 10 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bologna: 17 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Fiorentina: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Venezia: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Milan: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Roma e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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