Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Atalanta y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 .
Así llegan Roma y Atalanta
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Roma en partidos
Roma venció por 4-0 a Lecce.
Últimos resultados de Atalanta en partidos
Atalanta viene de un triunfo 1 a 0 frente a Bologna.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|4
|Juventus
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|5
|Atalanta
|6
|2
|2
|0
|0
|2
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Torino: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Inter: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Cagliari: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Juventus: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Venezia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Atalanta, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas