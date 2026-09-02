Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

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Atalanta y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 .

Así llegan Roma y Atalanta

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos

Roma venció por 4-0 a Lecce.

Últimos resultados de Atalanta en partidos

Atalanta viene de un triunfo 1 a 0 frente a Bologna.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 4 Juventus 6 2 2 0 0 3 5 Atalanta 6 2 2 0 0 2

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos

Fecha 4: vs Torino: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Inter: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos

Fecha 4: vs Cagliari: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Juventus: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Venezia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Atalanta, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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