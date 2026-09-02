Italia - Serie A 2026-2027

Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Atalanta, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 02:48 pm
Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3
Suscríbete a nuestros canales

Atalanta y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 .

Así llegan Roma y Atalanta

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos

Roma venció por 4-0 a Lecce.

Últimos resultados de Atalanta en partidos

Atalanta viene de un triunfo 1 a 0 frente a Bologna.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 6 2 2 0 0 8
2
Inter 6 2 2 0 0 4
3
Milan 6 2 2 0 0 3
4
Juventus 6 2 2 0 0 3
5
Atalanta 6 2 2 0 0 2
DataFactory
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Torino: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Inter: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Cagliari: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Juventus: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Venezia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Atalanta, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?