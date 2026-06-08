Regreso al Madison: Unos encendidos Knicks buscan sentenciar a los Spurs de Wembanyama

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La mesa está servida en la Gran Manzana para el tercer compromiso de las Finales de la NBA. Contra la mayoría de los pronósticos iniciales, los New York Knicks regresan a su feudo con una ventaja estratégica inmejorable de 2-0 tras haber silenciado territorio texano. La escuadra dirigida por Mike Brown no solo desarticuló la localía de su rival, sino que extendió una impresionante seguidilla a 13 triunfos consecutivos en esta postemporada, quedando en una posición ideal para aproximarse al ansiado título de la liga.

New York Knicks: Versatilidad colectiva ante su afición

El segundo choque en San Antonio ratificó la fortaleza mental de la plantilla neoyorquina, que supo revertir una desventaja de doble dígito en la primera mitad y aguantar la embestida final de los Spurs para imponerse por un ajustado 105-104.

Profundidad de plantilla: Lo más destacado para Brown fue la capacidad de mantener el ritmo anotador aun con sus estrellas descansando. Mikal Bridges comandó el renglón con una sólida efectividad (8 de 13 en tiros de campo), respaldado por la puntería perimetral de Landry Shamet.

Margen de mejora: La banca y la rotación funcionaron a plenitud para rescatar una noche incómoda de Jalen Brunson , quien promedia 26.6 puntos en los playoffs pero se vio limitado a 20 unidades en el Juego 2. Se anticipa una versión mucho más agresiva del base ante su público.

Quinteto probable: Brunson, Hart, Towns, Anunoby, Bridges.

San Antonio Spurs: Obligados a romper la tendencia histórica

El panorama luce complejo para los dirigidos por Johnson. La fatiga acumulada —con cuatro compromisos más disputados en estos playoffs en comparación con New York— y la falta de fineza en las posesiones de cierre han dejado al equipo contra las cuerdas. Para colmo de males, la historia reciente de la liga señala que desde 1984 ningún plantel ha logrado levantar el campeonato tras ceder los dos primeros encuentros en condición de local.

Puntal ofensivo: Victor Wembanyama sigue cargando con el peso del club. El pilar francés viene de registrar una notable actuación de 29 puntos en el segundo duelo, ratificando su estatus de referencia absoluta en la pintura.

Alta médica: La buena noticia para los texanos es que, a pesar de las molestias físicas arrastradas en el último juego, tanto Stephon Castle como De'Aaron Fox están confirmados para integrar el cuadro inicial.

Quinteto probable: Fox, Wembanyama, Castle, Vassell, Champagnie.

Tendencias y Análisis del Juego 3

Aunque el historial global favorece históricamente a los Spurs por 23-18, la dinámica actual le pertenece por completo a los Knicks, quienes han sabido neutralizar los circuitos exteriores de San Antonio merced a una asfixiante defensa que restringe a sus oponentes a un discreto 30.5% de acierto en triples durante la postemporada.

Predicción de MeridianoBet

El regreso al Madison Square Garden le otorga a New York un respaldo anímico decisivo. La juventud del núcleo de San Antonio y su excesiva dependencia del factor Wembanyama podrían pasar factura ante un rival más cohesionado y que posee múltiples variantes en su rotación para asegurar los parciales.

Jugada ganadora: Victoria de los New York Knicks (con prorroga incluida) - cuota: -127

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González