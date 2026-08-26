Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

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Real Sociedad recibe el próximo sábado 29 de agosto a Espanyol por la fecha 3 de La Liga, a partir de las 13:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Espanyol

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de La Liga

Real Sociedad cayó 0 a 1 ante Betis en el Estadio de La Cartuja.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga

Espanyol llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 2.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Sevilla 6 2 2 0 0 3 2 Betis 6 2 2 0 0 2 3 Alavés 4 2 1 1 0 3 6 Espanyol 3 2 1 0 1 2 19 Real Sociedad 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de La Liga

Fecha 3: vs Espanyol: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Elche: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Sevilla: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Espanyol, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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