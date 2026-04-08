España - LALIGA 2025 - 2026

Real Sociedad vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Sociedad vs Alavés. El duelo, a disputarse en Anoeta el sábado 11 de abril, comenzará a las 08:00 horas.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:17 pm
Real Sociedad vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga
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Real Sociedad recibe el próximo sábado 11 de abril a Alavés por la fecha 31 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Alavés

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad sacó un triunfo frente a Levante, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Alavés logró empatar 2-2 ante Osasuna. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 11 en su arco.

 

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Alavés fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 14 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 76 30 25 1 4 51
2
Real Madrid 69 30 22 3 5 36
3
Villarreal 58 30 18 4 8 19
7
Real Sociedad 41 30 11 8 11 1
15
Alavés 32 30 8 8 14 -11
DataFactory

 

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 33: vs Getafe: 22 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Rayo Vallecano: 26 de abril - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 33: vs Real Madrid: 21 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Mallorca: 25 de abril - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Alavés, según país
  • Argentina: 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas

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