España - LALIGA 2025 - 2026

Real Oviedo vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Real Oviedo y Villarreal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Lunes, 20 de abril de 2026 a las 01:25 pm
Real Oviedo vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga
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El cotejo entre Real Oviedo y Villarreal, por la fecha 33 de la Liga, se jugará el próximo jueves 23 de abril, a partir de las 15:30 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Villarreal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo logró un triunfo por 3-0 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con ventaja tras derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

 

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Villarreal quien ganó 2 a 0.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 27 puntos (6 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante ha logrado 61 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (19 PG - 4 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 79 31 26 1 4 54
2
Real Madrid 70 31 22 4 5 36
3
Villarreal 61 31 19 4 8 20
4
Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19
20
Real Oviedo 27 31 6 9 16 -24
DataFactory

 

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Betis: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Levante: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Villarreal, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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