Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, Rayo Vallecano enfrenta a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de La Liga.

Así llegan Real Madrid y Rayo Vallecano

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

Real Madrid fue derrotado en el Estadio de La Cartuja frente a Betis por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga

Rayo Vallecano viene de vencer a Racing Santander en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 10 le han convertido.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. En esta competencia, los resultados de Rayo Vallecano han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 4 Betis 9 4 3 0 1 0 14 Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 -3

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Elche: 15 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Espanyol: 15 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Osasuna: 19 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Rayo Vallecano, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.