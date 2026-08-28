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Real Madrid vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

Palpitamos la previa del choque entre Real Madrid y Málaga. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 10:56 am
Real Madrid vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
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El cotejo entre Real Madrid y Málaga, por la fecha 3 de La Liga, se jugará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Málaga

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

Real Madrid logró un triunfo por 2-1 ante Espanyol.

Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga

Málaga viene de empatar 1-1 ante Deportivo..

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y fue Real Madrid quien ganó 1 a 2.

El local está puntero y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 6 2 2 0 0 4
2
Sevilla 6 2 2 0 0 3
3
Betis 6 2 2 0 0 2
4
Alavés 4 2 1 1 0 3
16
Málaga 1 2 0 1 1 -2
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Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Betis: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Levante: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Málaga, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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