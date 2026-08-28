Real Madrid vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

El cotejo entre Real Madrid y Málaga, por la fecha 3 de La Liga, se jugará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Málaga
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga
Real Madrid logró un triunfo por 2-1 ante Espanyol.
Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga
Málaga viene de empatar 1-1 ante Deportivo..
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y fue Real Madrid quien ganó 1 a 2.
El local está puntero y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Sevilla
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Betis
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|Alavés
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|16
|Málaga
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Betis: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Levante: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Málaga, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas