Real Madrid vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

El duelo entre Real Madrid y Elche correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 16:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Real Madrid y Elche

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 2-1 a Celta en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

A Elche no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Villarreal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 63 puntos (20 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (5 PG - 11 PE - 11 PP).

Real Madrid tendrá que verse las caras con Atlético de Madrid en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi de Madrid. El duelo se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, el 22 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 4 Villarreal 54 27 17 3 7 18 17 Elche 26 27 5 11 11 -6

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Mallorca: 21 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Elche, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

