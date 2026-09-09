RC Strasbourg vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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El próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 11:15 horas, Mónaco enfrenta a RC Strasbourg en la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.

Así llegan RC Strasbourg y Mónaco

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg ganó su último duelo ante Troyes por 6 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de vencer a PSG en casa por 2 a 1. Con 2 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 5 goles a favor y le han convertido en 1 ocasión.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg se quedó con la victoria por 5 a 4.

El anfitrión está en el sexto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (3 PG).

El encargado de impartir justicia en el partido será Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 4 Lille 7 3 2 1 0 3 6 RC Strasbourg 6 3 2 0 1 1

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Paris FC: 19 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nice: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Lens: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Toulouse: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y Mónaco, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

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