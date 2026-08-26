RC Strasbourg vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1

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RC Strasbourg recibe el próximo sábado 29 de agosto a Lens por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Lens

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg cayó 0 a 4 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Auxerre.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4 2 Lens 3 1 1 0 0 3 3 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2 4 Lille 3 1 1 0 0 2 18 RC Strasbourg 0 1 0 0 1 -4

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Troyes: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Lorient: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Le Mans: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y Lens, según país

Argentina: 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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