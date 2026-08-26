Francia - Ligue 1 2026-2027

RC Strasbourg vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de RC Strasbourg vs Lens. El duelo, a disputarse en la Meinau el sábado 29 de agosto, comenzará a las 11:15 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 03:30 pm
RC Strasbourg vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

RC Strasbourg recibe el próximo sábado 29 de agosto a Lens por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Lens

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg cayó 0 a 4 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Auxerre.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4
2
Lens 3 1 1 0 0 3
3
Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2
4
Lille 3 1 1 0 0 2
18
RC Strasbourg 0 1 0 0 1 -4
DataFactory
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Troyes: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Lorient: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Le Mans: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Lens, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?