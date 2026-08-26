RC Strasbourg vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1

RC Strasbourg recibe el próximo sábado 29 de agosto a Lens por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en la Meinau.
Así llegan RC Strasbourg y Lens
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg cayó 0 a 4 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Auxerre.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 1.
El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique de Marsella
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Lens
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Olympique Lyon
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Lille
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|18
|RC Strasbourg
|0
|1
|0
|0
|1
|-4
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Troyes: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Lorient: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Le Mans: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Lens, según país
- Argentina: 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas