RC Strasbourg se enfrentará ante Toulouse por la fecha 32

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 3 de mayo, Toulouse visita a RC Strasbourg en la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Ligue 1.
Así llegan RC Strasbourg y Toulouse
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg ganó el encuentro previo ante Lorient por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 9 goles a favor.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Toulouse y Mónaco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 12 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el octavo puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (10 PG - 8 PE - 13 PP).
Gael Angoula es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|69
|30
|22
|3
|5
|43
|2
|Lens
|63
|30
|20
|3
|7
|28
|3
|Lille
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|8
|RC Strasbourg
|46
|30
|13
|7
|10
|10
|10
|Toulouse
|38
|31
|10
|8
|13
|-1
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Angers: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Stade Brestois: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Olympique Lyon: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Toulouse, según país
- Argentina: 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas