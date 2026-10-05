Rays vs. Yankees: Tampa Bay busca afianzar su ventaja frente a un obligado Nueva York

Tampa Bay Rays dio el primer golpe de la postemporada al imponerse 1-0 sobre New York Yankees en una exhibición picheo comandada por Drew Rasmussen y un cuadrangular decisivo de Jonathan Aranda. En el segundo choque de la serie, los locales buscan extender su ventaja en casa antes de viajar al Bronx, mientras que el conjunto neoyorquino necesita una respuesta inmediata tras quedarse con solo un imparable en el compromiso inaugural.

La fortaleza de Tampa Bay y el momento de Freddy Peralta

Los Rays consolidaron su dominio como locales, donde registraron un balance de 55-26 en la temporada regular y 5-2 frente a los Yankees. Para esta segunda cita, la responsabilidad en la loma recae sobre Freddy Peralta. Aunque firmó una foja general de 10-11 y 4.42 de efectividad, el diestro estuvo intratable en septiembre: dejó una ERA de 0.96, un WHIP de 0.89 y sumó cuatro victorias en 28 entradas. Con un bullpen descansado tras la labor previa, Tampa llega con solidez en sus filas.

Schlittler al rescate ante el bache ofensivo del Bronx

New York busca reaccionar bajo la conducción de Cam Schlittler. El abridor de los Yankees completó un curso de regularidad impecable (14-6, 1.95 de efectividad y 239 ponches) y lució dominante en la ronda previa con 10 ponches en 6.1 episodios ante Boston. No obstante, la alineación visitante siente el impacto de la ausencia de Aaron Judge, mostrando serias dificultades para producir carreras frente a lanzadores derechos de alto nivel.

Claves tácticas del compromiso

El enfrentamiento proyecta un duelo cerrado de picheo en las primeras entradas. Para New York, contener a los Rays a pocas anotaciones dependerá del dominio de Schlittler. Por su parte, Tampa apostará por la efectividad de Peralta y el manejo estratégico del relevo para sellar la victoria.

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El sólido rendimiento de los Rays en su feudo, el repunte dominante de Peralta en la recta final del año y las limitaciones ofensivas de la visita ante derechos sustentan el favoritismo local para este segundo encuentro.

Resultado estimado: Tampa Bay Rays 3-1 New York Yankees.

Selección principal: Ganador del partido: Tampa Bay Rays.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González