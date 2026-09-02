Rayo Vallecano vs Racing Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

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El cotejo entre Rayo Vallecano y Racing Santander, por la fecha 4 de La Liga, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Racing Santander

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga

Rayo Vallecano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Barcelona por un resultado de 2 a 5. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga

Racing Santander llega con ventaja tras derrotar a Elche con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 5.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo España - Liga BBVA 2011-2012, y fue Rayo Vallecano quien ganó 4 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 10 Racing Santander 4 3 1 1 1 0 18 Rayo Vallecano 1 3 0 1 2 -4

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Real Madrid: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Espanyol: 15 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Osasuna: 19 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Alavés: 12 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barcelona: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Celta: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Racing Santander, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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