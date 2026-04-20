Rayo Vallecano vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 33 de la Liga, Espanyol y Rayo Vallecano se enfrentan el jueves 23 de abril desde las 14:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Espanyol

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Mallorca en el Mallorca Son Moix. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Barcelona. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 10 Espanyol 38 31 10 8 13 -11 13 Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 -9

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Getafe: 3 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Levante: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Real Madrid: 3 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Espanyol, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.