Rayo Vallecano vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

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Rayo Vallecano recibe el próximo jueves 20 de agosto a Alavés por la fecha 2 de La Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Alavés

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga

Rayo Vallecano cayó 1 a 2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga

Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Getafe.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Espanyol 3 1 1 0 0 3 2 Alavés 3 1 1 0 0 3 3 Sevilla 3 1 1 0 0 1 4 Racing Santander 1 1 0 1 0 0 18 Rayo Vallecano 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga

Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Racing Santander: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga

Fecha 3: vs Villarreal: 28 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Osasuna: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Alavés, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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