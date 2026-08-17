Rayo Vallecano vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

Rayo Vallecano recibe el próximo jueves 20 de agosto a Alavés por la fecha 2 de La Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Alavés
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga
Rayo Vallecano cayó 1 a 2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga
Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Getafe.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Espanyol
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Alavés
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Sevilla
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|Racing Santander
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|18
|Rayo Vallecano
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Racing Santander: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 3: vs Villarreal: 28 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Osasuna: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Alavés, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas