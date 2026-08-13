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Racing Santander vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

En la previa de Racing Santander vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas en el estadio el Sardinero.

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Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 03:52 pm
Racing Santander vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga
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El Submarino amarillo debuta ante Racing S. el próximo domingo 16 de agosto, en una nueva edición de La Liga. El choque comenzará a las 11:00 horas y será en el estadio el Sardinero.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de abril, en el torneo España - Liga BBVA 2011-2012, y firmaron un empate en 1.

¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?

El tan esperado duelo por Villarreal, el derbi de la Comunitat ante Valencia, llegará en la fecha 10.

Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Getafe: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Elche: 28 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Alavés: 28 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Deportivo: 5 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Santander y Villarreal, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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