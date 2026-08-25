Racing Santander vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

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El próximo viernes 28 de agosto, a partir de las 13:00 horas, Elche enfrenta a Racing Santander en el estadio el Sardinero, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de La Liga.

Así llegan Racing Santander y Elche

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga

Racing Santander fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga

Elche llega a este encuentro tras perder 0 a 5 ante Barcelona.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Sevilla 6 2 2 0 0 3 2 Alavés 4 2 1 1 0 3 3 Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2 15 Racing Santander 1 2 0 1 1 -1 18 Elche 1 2 0 1 1 -5

Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Real Sociedad: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Racing Santander y Elche, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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