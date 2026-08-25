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Racing Santander vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

En la previa de Racing Santander vs Elche, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 28 de agosto desde las 13:00 horas en el estadio el Sardinero.

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Martes, 25 de agosto de 2026 a las 03:42 pm
Racing Santander vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
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El próximo viernes 28 de agosto, a partir de las 13:00 horas, Elche enfrenta a Racing Santander en el estadio el Sardinero, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de La Liga.

Así llegan Racing Santander y Elche

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga

Racing Santander fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga

Elche llega a este encuentro tras perder 0 a 5 ante Barcelona.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Sevilla 6 2 2 0 0 3
2
Alavés 4 2 1 1 0 3
3
Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2
15
Racing Santander 1 2 0 1 1 -1
18
Elche 1 2 0 1 1 -5
DataFactory
Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Santander y Elche, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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