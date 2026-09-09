Racing Santander vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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Racing Santander enfrentará a Alavés, en el marco de la fecha 5 de La Liga, el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio el Sardinero.

Así llegan Racing Santander y Alavés

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga

Racing Santander sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga

Alavés viene de derrotar a Osasuna con un marcador 5 a 2. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 3 en su arco.

Hasta la fecha, Alavés no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de febrero, en el torneo Temporada 2005 - 2006, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 4 Betis 9 4 3 0 1 0 13 Racing Santander 4 4 1 1 2 -1

Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Barcelona: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Celta: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Valencia: 15 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Horario Racing Santander y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas

Colombia y Perú: 07:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

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