¿Quién al arco? El dilema de Carolina para frenar el imperio de Vegas en el Juego 5

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La serie definitiva por la Stanley Cup regresa al hielo de Raleigh en este mes de junio de 2026 bajo un escenario de paridad absoluta. Tras cuatro batallas de alta intensidad, el empate 2-2 en el marcador global refleja que ni Carolina Hurricanes ni Vegas Golden Knights están dispuestos a ceder terreno. El reciente triunfo de los Hurricanes por 5-3 en patio ajeno no solo equilibró la balanza, sino que devolvió la ventaja de la localía a un feudo que promete ser una caldera en este quinto compromiso de la NHL.

El dilema de la portería de Carolina frente al imperio de Marner

El principal foco de atención en el bando local de cara a este trascendental choque radica en la rotación de sus guardametas. Rod Brind’Amour sorprendió en el Juego 4 al darle la responsabilidad al joven Brandon Bussi, quien respondió con solvencia deteniendo 18 disparos para anotarse su primer lauro en la gran final de la Stanley Cup. Con un Frederik Andersen que busca recuperar la titularidad tras su bache en el Juego 3, la decisión bajo los tres palos será crucial para intentar frenar a la ofensiva más temida del campeonato.

Por su parte, los de Nevada no piensan alterar su plan de vuelo. A pesar de flaquear en el último periodo del compromiso anterior, las líneas de ataque comandadas por Mitch Marner —máximo artillero de la postemporada con 29 puntos— y Jack Eichel siguen generando ocasiones claras en cada transición. Los Golden Knights promedian una regularidad pasmosa en esta final, habiendo facturado un mínimo de tres goles por noche en cada una de sus presentaciones.

El factor capitán y la tendencia del mercado

Si Vegas cuenta con Marner, Carolina ha encontrado su respuesta en el liderazgo de su capitán, Jordan Staal. El experimentado delantero atraviesa el mejor momento de su campaña, habiendo marcado en todos los compromisos de esta serie final, incluido el doblete que sentenció las acciones en Las Vegas el pasado 9 de junio.

La paridad del cruce se complementa con una efectividad goleadora asombrosa en ambos banquillos. En apenas cuatro partidos se han registrado la impresionante cifra de 33 goles combinados, arrojando una media superior a las 8 celebraciones por encuentro. Con artillerías afinadas como las de Taylor Hall, Jackson Blake y Brett Howden, los esquemas defensivos se han visto superados de forma consecutiva por transiciones verticales y una alta efectividad en situaciones de power play.

Predicción de la Redacción de MeridianoBet

Considerando la jerarquía de los atacantes en ambas plantillas, las dudas que genera la rotación en la arquería visitante y el ritmo vertiginoso que propone la pista de Carolina, los sistemas ofensivos volverán a imponer condiciones sobre el hielo.

Jugada ganadora de nuestros expertos: Total Más de 5.5 anotaciones - cuota: -147

R: Luimar González