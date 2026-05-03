CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Puerto Cabello vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Sudamericana

La previa del choque de Puerto Cabello ante Cienciano, a disputarse en el estadio Misael Delgado el martes 5 de mayo desde las 20:30 horas.

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Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 08:05 am
Puerto Cabello vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Sudamericana
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Puerto Cabello recibirá a Cienciano, en el marco de la fecha 4 del grupo B de la Copa Sudamericana, el próximo martes 5 de mayo a partir de las 20:30 horas, en el estadio Misael Delgado.

Así llegan Puerto Cabello y Cienciano

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Juventud. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano viene de derrotar a Atlético Mineiro con un marcador 1 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 2 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y el marcador favoreció a Cienciano con un marcador de 2-0.

Cienciano lidera el Grupo B con 7 puntos y 4 goles, mientras que Puerto Cabello ocupa el tercer puesto de la tabla y suma apenas 3 unidades y 2 anotaciones.

 

Fechas y rivales de Puerto Cabello en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

 

  • Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Puerto Cabello y Cienciano, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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