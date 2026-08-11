PSG y Aston Villa chocan en Salzburgo por el título de la Supercopa de la UEFA

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El Red Bull Arena de Salzburgo viste sus mejores galas este 12 de agosto para albergar la Supercopa de la UEFA, un choque estelar entre dos estrategas españoles de élite. El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón de la UEFA Champions League, se mide ante el Aston Villa, escuadra que rompió una sequía continental de 43 años al coronarse en la Europa League.

PSG: Dominio continental y rodaje en fase de ajuste

Bajo las órdenes de Luis Enrique, el conjunto parisino afronta una cita histórica buscando revalidar el trofeo supercopero. Tras conquistar su quinta Ligue 1 consecutiva y reinar en Europa en la tanda de penaltis ante el Arsenal, la escuadra gala se presenta en Austria tras una pretemporada breve de dos amistosos, destacando un empate 1-1 ante el Manchester United.

Pese a bajas en el plantel como las salidas de Gonçalo Ramos y Lee Kang-in, la incorporación de Maghnes Akliouche refuerza la zona de gestación. En el frente de ataque, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia se perfila como la principal referencia ofensiva tras completar la pretemporada al 100%.

Aston Villa: Mística de Emery y poder de transición

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery quiere trasladar su efectividad continental a esta gran final. La escuadra británica viene de golear 3-0 al Freiburg en la final de la Europa League y mantiene una impresionante racha registrando 12 partidos consecutivos anotando al menos un gol.

Pese a sufrir bajas por lesión como la de Amadou Onana y la salida de referentes en el mercado, los "Villanos" han mantenido un ritmo competitivo alto tras disputar seis duelos de preparación. Con Ollie Watkins liderando la delantera y la velocidad de Alejandro Garnacho, el conjunto inglés buscará explotar los espacios a la espalda de la zaga parisina.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedentes con gol: En sus dos enfrentamientos históricos (UCL 2024/25), ambos equipos anotaron, dejando marcadores de 3-1 en París y 3-2 en Birmingham.

Efectividad anotadora: El Aston Villa suma 12 compromisos oficiales y amistosos consecutivos vulnerando la red rival.

Estadística en Supercopa: En 16 de las últimas ediciones de la Supercopa de la UEFA se ha superado la línea de 1.5 goles totales.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos propuestas volcadas al frente de ataque y un rodaje de pretemporada que favorece las concesiones defensivas, el trámite se perfila abierto con oportunidades claras en ambas porterías.

Mercado recomendado: Ambos equipos anotan: Sí .

Cuota: -133

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González