PSG vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1

El cotejo entre PSG y Stade Brestois, por la fecha 33 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el Parque de los Príncipes.
Así llegan PSG y Stade Brestois
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lorient. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois viene de caer derrotado 0 a 4 ante Paris FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 15 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue PSG quien ganó 0 a 3.
El local está puntero y alcanzó 70 puntos (22 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 13 PP).
Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|70
|31
|22
|4
|5
|43
|2
|Lens
|64
|31
|20
|4
|7
|28
|3
|Olympique Lyon
|60
|32
|18
|6
|8
|18
|4
|Lille
|58
|32
|17
|7
|8
|16
|12
|Stade Brestois
|38
|31
|10
|8
|13
|-10
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 29: vs Lens: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Paris FC: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Angers: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Horario PSG y Stade Brestois, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas