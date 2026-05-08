PSG vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1

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El cotejo entre PSG y Stade Brestois, por la fecha 33 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Stade Brestois

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lorient. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de caer derrotado 0 a 4 ante Paris FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 15 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue PSG quien ganó 0 a 3.

El local está puntero y alcanzó 70 puntos (22 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 13 PP).

Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 70 31 22 4 5 43 2 Lens 64 31 20 4 7 28 3 Olympique Lyon 60 32 18 6 8 18 4 Lille 58 32 17 7 8 16 12 Stade Brestois 38 31 10 8 13 -10

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 29: vs Lens: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Paris FC: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Angers: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario PSG y Stade Brestois, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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