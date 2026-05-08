Francia - Ligue 1 2025-2026

PSG vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Stade Brestois. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jérôme Brisard.

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MeridianoBet
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 11:07 pm
PSG vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1
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El cotejo entre PSG y Stade Brestois, por la fecha 33 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Stade Brestois

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lorient. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de caer derrotado 0 a 4 ante Paris FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 15 ocasiones.

 

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue PSG quien ganó 0 a 3.

El local está puntero y alcanzó 70 puntos (22 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 13 PP).

Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 70 31 22 4 5 43
2
Lens 64 31 20 4 7 28
3
Olympique Lyon 60 32 18 6 8 18
4
Lille 58 32 17 7 8 16
12
Stade Brestois 38 31 10 8 13 -10
DataFactory

 

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 29: vs Lens: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Paris FC: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Angers: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Horario PSG y Stade Brestois, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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