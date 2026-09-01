PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

El juego entre PSG y Mónaco se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Parque de los Príncipes.
Así llegan PSG y Mónaco
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, PSG se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Lille.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Mónaco derrotó 2-0 a Olympique de Marsella.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco lo ganó por 1 a 3.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Paris FC
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|3
|Lille
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|Olympique Lyon
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|11
|PSG
|2
|2
|0
|2
|0
|0
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Stade Brestois: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs RC Strasbourg: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Mónaco, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas