Francia - Ligue 1 2026-2027

PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

PSG y Mónaco se enfrentan en el Parque de los Príncipes. El duelo se jugará el viernes 4 de septiembre desde las 14:45 horas.

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Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 04:27 pm
PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1
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El juego entre PSG y Mónaco se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Mónaco

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, PSG se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Lille.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Mónaco derrotó 2-0 a Olympique de Marsella.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Mónaco622003
2
Paris FC421103
3
Lille421102
4
Olympique Lyon421102
11
PSG220200
DataFactory

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Stade Brestois: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs RC Strasbourg: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Mónaco, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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