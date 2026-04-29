PSG enfrenta a Lorient para seguir en la punta

PSG recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 32 de la Ligue 1, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el Parque de los Príncipes.
Así llegan PSG y Lorient
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG viene de vencer a Angers con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 14.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient viene de perder contra RC Strasbourg por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 5 goles y recibieron 7.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica puntero con 69 puntos (22 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (10 PG - 11 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|69
|30
|22
|3
|5
|43
|2
|Lens
|63
|30
|20
|3
|7
|28
|3
|Lille
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|4
|Olympique Lyon
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|9
|Lorient
|41
|31
|10
|11
|10
|-5
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Stade Brestois: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Lens: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Metz: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Lorient, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas