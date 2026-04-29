PSG enfrenta a Lorient para seguir en la punta

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PSG recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 32 de la Ligue 1, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Lorient

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de vencer a Angers con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 14.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de perder contra RC Strasbourg por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 5 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica puntero con 69 puntos (22 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (10 PG - 11 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 4 Olympique Lyon 57 31 17 6 8 16 9 Lorient 41 31 10 11 10 -5

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Stade Brestois: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Lens: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Metz: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Lorient, según país

Argentina: 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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