Pretemporada de la NFL: Raiders y 49ers cierran su preparación en el Allegiant Stadium

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La actividad de la pretemporada de la NFL sube de intensidad este jueves 27 de agosto en el impecable Allegiant Stadium de Las Vegas, donde Las Vegas Raiders reciben a los San Francisco 49ers en el marco de la pretemporada. En este compromiso estival, ambas organizaciones pondrán a prueba sus esquemas aéreos e intensificarán el uso de sus alas cerradas como válvulas de escape para definir los últimos cupos del roster.

Las Vegas Raiders: Ajustes en el ataque aéreo local

El conjunto maloso busca consolidar su ejecución tras imponerse apretadamente 22-20 sobre los Houston Texans en su anterior salida de preparación. Pese a que la franquicia ha atravesado dificultades recientes registrando un triunfo en sus últimos diez compromisos globales, el ataque ha comenzado a mostrar mayor ritmo bajo la guía de sus receptores y tight ends en zona de anotación.

Históricamente, los duelos en casa frente a San Francisco demandan una alta producción anotadora para competir. Los Raiders registran un promedio de 18.47 puntos anotados en el historial directo contra los californianos, un número que la ofensiva local necesitará superar para defender su feudo.

San Francisco 49ers: Explosividad en territorio ajeno

Por su parte, los 49ers llegan a Nevada motivados tras conseguir un abrumador triunfo 41-17 frente a Los Angeles Chargers. La escuadra de la Bahía demuestran una dinámica sumamente efectiva cuando sale a la carretera, respaldada por un registro de siete victorias en sus pasadas diez presentaciones y una media ofensiva de 27.2 puntos anotados por encuentro.

El historial directo favorece ligeramente a los visitantes con ocho victorias en 15 enfrentamientos generales, manteniendo además un promedio de 24.13 puntos por choque ante los Raiders. Su profundidad de plantilla y contundencia en esquemas de pase corto perfilan a San Francisco como una amenaza constante de alta anotación.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Tendencia en la carretera: El registro de más de 40.5 puntos marcados se ha cumplido en 10 de los últimos 11 partidos de San Francisco 49ers actuando como visitante.

Historial directo: Se han registrado más de 40.5 puntos en los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas franquicias.

Antecedentes en pretemporada: La línea de 40.5 puntos se superó en seis de los últimos siete choques estivales entre Raiders y 49ers.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos toleterías tácticas que suelen arriesgar por la vía aérea en duelos interconferencia y la marcada tendencia de marcadores abultados en sus recientes cruces directos, la línea del total de puntos ofrece una oportunidad sumamente atractiva.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 40.5 (Over 40.5)

Cuota: +115

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González