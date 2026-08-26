Pretemporada de la NFL: Buffalo Bills recibe a Pittsburgh Steelers en Orchard Park

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La actividad de la NFL continúa este jueves 27 de agosto en el Highmark Stadium de Orchard Park, donde los Buffalo Bills reciben a los Pittsburgh Steelers en un electrizante compromiso de pretemporada. Ambas escuadras ajustan sus esquemas terrestres y evalúan la profundidad de su plantilla en busca de establecer el ritmo antes del inicio oficial de la campaña regular.

Buffalo Bills: Solidez anotadora como local

El conjunto de Nueva York encara este examen estival tras imponerse de forma contundente ante los Cleveland Browns (31-7) y Carolina Panthers (29-14). La escuadra local presumption una dinámica ofensiva arrolladora, respaldada por un promedio de 29 puntos anotados por partido en sus compromisos más recientes de preparación.

El ataque de Buffalo destaca por una notable regularidad frente a su afición al superar la barrera de las 18.5 unidades anotadas en 21 de sus últimos 22 partidos disputados en casa. Asimismo, la franquicia domina el historial reciente frente a los Steelers con seis victorias en sus pasados nueve enfrentamientos directos, promediando 22 puntos por choque ante los de Pensilvania.

Pittsburgh Steelers: Ajustes urgentes en el ataque

Por su parte, Pittsburgh llega a Orchard Park con la necesidad de corregir el rumbo tras ceder 0-17 en su duelo anterior frente a los New York Jets. Con un registro general de 5-5 en sus últimas diez salidas globales y una media de 20.1 puntos producidos por juego, la escuadra visitante busca recuperar fluidez con el balón.

Los Steelers han experimentado dificultades en territorio ajeno, registrando tres caídas en sus pasadas cinco visitas. Con piezas jóvenes peleando por un lugar en el roster definitivo de 53 jugadores, el cuerpo técnico priorizará la rotación de corredores para explotar los huecos en la línea defensiva rival y mejorar la efectividad en la zona roja.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Regularidad en casa: Buffalo Bills ha superado los 18.5 puntos marcados en 21 de sus últimos 22 partidos como local.

Constancia reciente: Los Bills registran más de 18.5 puntos en 11 de sus pasadas 12 presentaciones generales.

Ventaja histórica: Buffalo domina el balance directo con seis triunfos sobre Pittsburgh, manteniendo un promedio anotador superior en Orchard Park.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Tomando en cuenta la contundencia de la ofensiva local en su feudo y las dudas que arrastra Pittsburgh tras ser blanqueado en su última salida, la ventaja de la localía en la línea de dinero resulta la opción más sólida para este compromiso.

Mercado recomendado: 2WAY (Línea de dinero): Buffalo Bills (Cas)

Cuota: -145

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González