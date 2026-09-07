Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense

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Fluminense y El Calamar se enfrentan el próximo martes 8 de septiembre por la llave 4 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 18:00 horas en el Maracanã.

Andrés Matonte fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)

: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)

: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril) Fase de Grupos : Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)

: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)

: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)

: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)

: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo) Octavos de Final : Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)

: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto) Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)

Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)

: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)

: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril) Fase de Grupos : Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)

: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)

: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)

: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)

: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo) Octavos de Final : Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)

: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto) Octavos de Final: Coquimbo Unido 0 vs Platense 0 (6-7 en penales a favor de Platense) (19 de agosto)

Horario Fluminense y Platense, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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