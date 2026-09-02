Por la fecha 6, Real Sociedad recibirá a Celta

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Desde las 15:00 horas, Real Sociedad y Celta se enfrentan mañana por la fecha 6 de La Liga en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Celta

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de La Liga

Real Sociedad venció 2-1 a Espanyol en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de La Liga

A Celta no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Athletic Bilbao. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 4 en contra.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Real Sociedad pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio Reale Arena. La victoria fuera de casa no se viene dando para Celta. Tan solo ha llegado a igualar en los 1 partidos jugados como visitante.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Real Sociedad.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 13 Real Sociedad 3 3 1 0 2 -3 17 Celta 1 3 0 1 2 -3

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Elche: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Valencia: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Getafe: 7 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Málaga: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Santander: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Celta, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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