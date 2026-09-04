Por la fecha 4 se enfrentarán Espanyol y Sevilla

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Sevilla y Espanyol se enfrentarán en el Cornellá-El Prat el próximo domingo 6 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de La Liga.

Así llegan Espanyol y Sevilla

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga

Espanyol viene de caer por 1 a 2 frente a Real Sociedad. Ha ganado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga

Sevilla perdió ante Atlético de Madrid por 1 a 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 6 Sevilla 6 3 2 0 1 1 12 Espanyol 3 3 1 0 2 1

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Osasuna: 12 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 15 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Elche: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Valencia: 11 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Deportivo: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Sevilla, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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