Por la fecha 35 se enfrentarán Brentford y West Ham United

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West Ham United y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo sábado 2 de mayo desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 35 de la Premier League.

Así llegan Brentford y West Ham United

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de caer por 1 a 2 frente a Manchester United. El local no obtuvo ninguna victoria en los últimos 4 encuentros y sólo cosechó empates previo a esta derrota. Durante esas fechas, recibió 6 goles en contra y pudo convertir 5 en el arco rival.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de un triunfo 2 a 1 frente a Everton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 48 puntos (13 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 16 PP).

Craig Pawson fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 9 Brentford 48 34 13 9 12 3 17 West Ham United 36 34 9 9 16 -16

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Manchester City: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Crystal Palace: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Arsenal: 10 de mayo - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Newcastle United: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y West Ham United, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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