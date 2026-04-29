Por la fecha 34, Valencia recibirá a Atlético de Madrid

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El duelo entre Valencia y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 34 se disputará en el estadio Mestalla desde las 10:15 horas, el sábado 2 de mayo.

Así llegan Valencia y Atlético de Madrid

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En su visita anterior, Valencia empató por 1 con Mallorca. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Elche.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 39 puntos (10 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 60 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (18 PG - 6 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 4 Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 19 12 Valencia 39 33 10 9 14 -11

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Athletic Bilbao: 10 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Rayo Vallecano: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Celta: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Osasuna: 12 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Atlético de Madrid, según país

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

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