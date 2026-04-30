Por la fecha 32 se enfrentarán Paris FC y Stade Brestois

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Stade Brestois y Paris FC se enfrentarán en el Estadio Jean-Bouin el próximo domingo 3 de mayo desde las 11:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Ligue 1.

Así llegan Paris FC y Stade Brestois

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de caer por 0 a 1 frente a Lille. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 11 en el arco contrario.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois igualó 3-3 ante Lens en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 13 en contra.

El último mano a mano en este certamen fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Paris FC se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 38 puntos (9 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (10 PG - 8 PE - 12 PP).

Marc Bollengier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 11 Stade Brestois 38 30 10 8 12 -6 12 Paris FC 38 31 9 11 11 -7

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Stade Rennes: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs PSG: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Stade Brestois, según país

Argentina: 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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