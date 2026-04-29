Por la fecha 32, Nantes recibirá a Olympique de Marsella

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El duelo entre Nantes y Olympique de Marsella correspondiente a la fecha 32 se disputará en el Stade de la Beaujoire desde las 09:00 horas, el sábado 2 de mayo.

Así llegan Nantes y Olympique de Marsella

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Stade Rennes. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Olympique de Marsella igualó 1-1 el juego frente a Nice. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Nantes.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 20 puntos (4 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que la visita sumó 53 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (16 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 6 Olympique de Marsella 53 31 16 5 10 18 17 Nantes 20 31 4 8 19 -25

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Lens: 8 de mayo - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Le Havre AC: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Nantes y Olympique de Marsella, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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