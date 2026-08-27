Por la fecha 3, Sevilla recibirá a Atlético de Madrid

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El duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 15:30 horas, el sábado 29 de agosto.

Así llegan Sevilla y Atlético de Madrid

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga

Sevilla venció 3-1 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

En la jornada anterior, Atlético de Madrid igualó 2-2 el juego frente a Villarreal..

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Sevilla.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 2 Sevilla 6 2 2 0 0 3 3 Betis 6 2 2 0 0 2 4 Alavés 4 2 1 1 0 3 5 Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Espanyol: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Atlético de Madrid, según país

Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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