Por la fecha 3, Sevilla recibirá a Atlético de Madrid

El duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 15:30 horas, el sábado 29 de agosto.
Así llegan Sevilla y Atlético de Madrid
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga
Sevilla venció 3-1 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga
En la jornada anterior, Atlético de Madrid igualó 2-2 el juego frente a Villarreal..
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Sevilla.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Sevilla
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Betis
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|Alavés
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|5
|Atlético de Madrid
|4
|2
|1
|1
|0
|2
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Espanyol: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Athletic Bilbao: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Atlético de Madrid, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas