Francia - Ligue 1 2026-2027

Por la fecha 3 se enfrentarán Troyes y RC Strasbourg

Todos los detalles de la previa del partido entre Troyes y RC Strasbourg, que se jugará el domingo 6 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Stade de L'Aube. Dirige Guillaume Paradis.

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Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 03:05 pm
Por la fecha 3 se enfrentarán Troyes y RC Strasbourg
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RC Strasbourg y Troyes se enfrentarán en el estadio Stade de L'Aube el próximo domingo 6 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Troyes y RC Strasbourg

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1

Troyes venció por 2-1 a Lorient.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg viene de un triunfo 2 a 1 frente a Lens.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Guillaume Paradis fue designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lille 7 3 2 1 0 3
2
Mónaco 6 2 2 0 0 3
3
Paris FC 4 2 1 1 0 3
6
Troyes 4 2 1 1 0 1
10
RC Strasbourg 3 2 1 0 1 -3
DataFactory
Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Angers: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Paris FC: 19 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Nice: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Troyes y RC Strasbourg, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

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