Por la fecha 3 se enfrentarán Troyes y RC Strasbourg

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RC Strasbourg y Troyes se enfrentarán en el estadio Stade de L'Aube el próximo domingo 6 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Troyes y RC Strasbourg

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1

Troyes venció por 2-1 a Lorient.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg viene de un triunfo 2 a 1 frente a Lens.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Guillaume Paradis fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 7 3 2 1 0 3 2 Mónaco 6 2 2 0 0 3 3 Paris FC 4 2 1 1 0 3 6 Troyes 4 2 1 1 0 1 10 RC Strasbourg 3 2 1 0 1 -3

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Angers: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Paris FC: 19 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nice: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Troyes y RC Strasbourg, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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