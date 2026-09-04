Por la fecha 3, Frosinone recibirá a Venezia

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El duelo entre Frosinone y Venezia correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Stirpe desde las 09:00 horas, el domingo 6 de septiembre.

Así llegan Frosinone y Venezia

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Frosinone en partidos

Frosinone venció 3-0 a Fiorentina en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Venezia en partidos

A Venezia no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Milan.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mario Perri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 9 Frosinone 3 2 1 0 1 2 19 Venezia 0 2 0 0 2 -4

Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos

Fecha 4: vs Genoa: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos

Fecha 4: vs Fiorentina: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Frosinone y Venezia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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