Italia - Serie A 2026-2027

Por la fecha 3, Frosinone recibirá a Venezia

Toda la previa del duelo entre Frosinone y Venezia. El partido se jugará en el estadio Benito Stirpe el domingo 6 de septiembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Mario Perri.

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Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 03:05 pm
Por la fecha 3, Frosinone recibirá a Venezia
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El duelo entre Frosinone y Venezia correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Stirpe desde las 09:00 horas, el domingo 6 de septiembre.

Así llegan Frosinone y Venezia

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Frosinone en partidos

Frosinone venció 3-0 a Fiorentina en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Venezia en partidos

A Venezia no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Milan.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mario Perri.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 6 2 2 0 0 8
2
Inter 6 2 2 0 0 4
3
Milan 6 2 2 0 0 3
9
Frosinone 3 2 1 0 1 2
19
Venezia 0 2 0 0 2 -4
DataFactory
Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Genoa: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Fiorentina: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Frosinone y Venezia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

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