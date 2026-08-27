Italia - Serie A 2026-2027

Por la fecha 2, Juventus recibirá a Parma

Toda la previa del duelo entre Juventus y Parma. El partido se jugará en el Allianz Stadium el sábado 29 de agosto a las 14:45 horas.

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Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 10:58 am
Por la fecha 2, Juventus recibirá a Parma
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El duelo entre Juventus y Parma correspondiente a la fecha 2 se disputará en el Allianz Stadium desde las 14:45 horas, el sábado 29 de agosto.

Así llegan Juventus y Parma

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Juventus en partidos

Juventus venció 1-0 a Frosinone en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Cagliari.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-4 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 3 1 1 0 0 4
2
Inter 3 1 1 0 0 3
3
Lecce 3 1 1 0 0 2
8
Juventus 3 1 1 0 0 1
16
Parma 0 1 0 0 1 -1
DataFactory
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos
  • Fecha 3: vs Milan: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sassuolo: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos
  • Fecha 3: vs Monza: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Como 1907: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Genoa: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Parma, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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