Philadelphia abre la temporada recibiendo a Pittsburgh en un clásico divisional de la NHL

Apenas cinco meses después de chocar en la primera ronda de la Stanley Cup, Philadelphia Flyers y Pittsburgh Penguins se reencuentran para iniciar un nuevo ciclo de la NHL. El equipo dirigido por Rick Tocchet busca repetir la dosis tras eliminar a su rival de división por 4-2 en primavera, aunque la exigencia del calendario y las dudas en ataque perfilan un arranque sumamente competitivo.

Ajustes de plantilla y líderes en la pista

Philadelphia apostó por dar continuidad a su bloque joven encabezado por Matvei Michkov, Trevor Zegras, Jamie Drysdale y Cam York, sumando las incorporaciones de Joseph Woll, Simon Benoit y Noel Acciari. No obstante, los de Pensilvania deben corregir falencias críticas: la campaña pasada finalizaron últimos en efectividad de power play y registraron un bajo promedio de 1.5 goles por partido en la reciente pretemporada. Travis Konecny se mantiene como la principal referencia ofensiva tras cosechar 68 puntos el año anterior.

Por parte de Pittsburgh, el núcleo de experiencia sigue intacto con Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Erik Karlsson y Kris Letang al frente. Crosby viene de liderar la ofensiva con 74 unidades en 68 encuentros, mientras que la incorporación de piezas como Andrei Kuzmenko buscará sostener la producción goleadora tras la salida de Anthony Mantha.

Tendencia defensiva en el historial reciente

A pesar de que en la fase regular previa promediaron 6.25 anotaciones por duelo, la intensidad defensiva se apoderó de sus cruces de postemporada. En la serie eliminatoria, la media bajó a 4.3 tantos por juego, culminando con un choque decisivo que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario antes de resolverse en la prórroga. Sumado a ello, Philadelphia ha marcado menos de 3.5 goles en nueve de sus últimos diez enfrentamientos directos ante Pittsburgh.

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La lentitud ofensiva mostrada por los Flyers en la pretemporada y la tendencia de marcadores ajustados entre ambos planteles apuntan a un duelo de pocas anotaciones locales.

Resultado estimado: Philadelphia Flyers 2-3 Pittsburgh Penguins.

Selección principal: Philadelphia Flyers - Total de goles: Menos de 3.5 (Under 3.5).

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González