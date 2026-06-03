¿Pesa el Juego 7? San Antonio Spurs y New York Knicks abren unas Finales históricas

Suscríbete a nuestros canales

La batalla definitiva por el trofeo Larry O'Brien inicia en este 3 de junio. Las Finales de la NBA reviven una rivalidad histórica con el choque entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, rememorando aquella mítica definición de 1999. Mientras los texanos buscan su primera corona desde 2014, los de la Gran Manzana intentarán romper una sequía que arrastran desde 1973. Con plantillas completas y dos estilos de juego de alta intensidad, el primer capítulo en Texas promete emociones fuertes en cada posesión.

San Antonio Spurs: Desgaste físico pero con el factor Wembanyama

El conjunto dirigido por Johnson llega a la gran cita tras superar una extenuante batalla de siete compromisos frente a Oklahoma City Thunder, logrando su boleto en la última instancia gracias a la profundidad de su rotación y la jerarquía de sus figuras.

Impacto defensivo y ofensivo: El francés Victor Wembanyama se erige como el pilar absoluto del equipo, promediando 23.2 puntos en los playoffs. Su presencia en la pintura condicionará los esquemas rivales.

Alineación probable: Fox, Wembanyama, Castle, Vassell, Champagnie.

New York Knicks: Frescura y una racha histórica de victorias

La primera campaña de los Knicks bajo las órdenes de Mike Brown ha transformado al equipo en un camaleón táctico. Llegan en un estado de forma insuperable, habiendo barrido a Cleveland para encadenar una impresionante seguidilla de 11 triunfos consecutivos en esta postemporada. Además, cuentan con la ventaja física de haber disfrutado de nueve días de descanso previo.

Efectividad desde el perímetro: El cuadro neoyorquino lidera los playoffs en efectividad de larga distancia, registrando un imponente 40% de acierto en triples .

Poderío atlético: El tridente compuesto por Towns, Anunoby y Robinson buscará asfixiar la salida de San Antonio y dominar las segundas oportunidades en el tablero.

Alineación probable: Brunson, Hart, Towns, Anunoby, Bridges.

Tendencias Clave para el Mercado de Hándicaps

Aunque el historial histórico favorece a San Antonio por 23-16, los Knicks se adjudicaron dos de los tres enfrentamientos directos de la temporada regular, incluyendo una sólida victoria por 114-89 el pasado 1 de marzo. El factor del desgaste físico tras un Juego 7 de los Spurs, contrapuesto al prolongado descanso de New York, nivela considerablemente las fuerzas para el pitazo inicial.

Predicción de MeridianoBet

San Antonio intentará imponer la localía de la mano de Wembanyama, pero la intensidad defensiva perimetral y la frescura física de los Knicks les permitirán mantenerse a tiro en el marcador durante los 48 minutos de juego.

Mercado recomendado: Hándicap de puntos: New York Knicks +5.5 - cuota: -120

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González