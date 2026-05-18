Peñarol vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

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Por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians y Peñarol se enfrentan el jueves 21 de mayo desde las 20:30 horas, en el estadio Campeón del Siglo.

Así llegan Peñarol y Corinthians

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol terminó con un empate en 1 frente a Platense en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha pasada, Corinthians finalizó con un empate 1-1 ante Santa Fe..

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Corinthians sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

La posición de liderazgo del Grupo E está ocupada por Corinthians que ha logrado 10 unidades y lleva convertidos 7 goles. Por su parte, Peñarol se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 2 puntos y 3 goles.

El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.

Fecha y rival de Peñarol en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Corinthians en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Peñarol y Corinthians, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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