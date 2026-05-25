Participa en la Quiniela de MeridianoBet por el pote de $5,000

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El evento deportivo más esperado del planeta está a la vuelta de la esquina. Norteamérica vuelve a vestirse de gala con una triple sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será una cita histórica: por primera vez, 48 selecciones se verán las caras en un formato expandido que obliga a los finalistas a disputar un total de ocho partidos para levantar el trofeo el domingo 19 de julio.

Para vivir esta fiesta del fútbol con la máxima adrenalina y demostrar quién es el verdadero experto, llega la Quiniela MeridianoBet, la plataforma perfecta para armar tus pronósticos, seguir el ranking en vivo y competir por un premio de $5,000.

¿Cómo funciona? Jugar tu quiniela solo toma 3 minutos

Olvídate de procesos complicados. Participar en la Quiniela MeridianoBet es rápido, dinámico y totalmente digital:

Entra a www.meridianobet.net: Inicia sesión con tu cuenta y dirígete directamente a la sección de Quinielas. Llena tu quiniela del torneo: Predice los partidos desde la fase de grupos hasta la gran final. Elige al ganador y el marcador exacto de cada juego. Inscríbela (Entrada: $3): Una sola entrada no te limita. Puedes realizar tantas combinaciones como quieras en una misma quiniela para multiplicar tus oportunidades de ganar.

Sistema de puntuación: Calcula tu estrategia

Cada decisión cuenta. El sistema de puntos está diseñado para premiar tanto tu intuición como tu precisión matemática:

+2 Puntos (Resultado): Por acertar el ganador o si el partido termina en empate.

Por acertar el ganador o si el partido termina en empate. +1 Punto (Score individual): Por acertar la cantidad exacta de goles de un equipo (si un juego termina 5-2 y pronosticaste 5-7, sumas 2 puntos por el score del Equipo A).

Por acertar la cantidad exacta de goles de un equipo (si un juego termina 5-2 y pronosticaste 5-7, sumas 2 puntos por el score del Equipo A). +3 Puntos (Bonificación perfecta): Por acertar el score de ambos equipos (marcador exacto) y el resultado.

Así se reparte el pote de premios

Aquí no gana solo uno. Los 4 mejores del ranking general se llevarán su parte del dinero acumulado al finalizar el torneo:

🥇 1er Lugar: 50% del pote total.

50% del pote total. 🥈 2do Lugar: 25% del pote.

25% del pote. 🥉 3er Lugar: 15% del pote.

15% del pote. 🏅 4to Lugar: 10% del pote.

Recuerda que el premio mínimo garantizado es de $5,000.

Ingresa ya a www.meridianobet.net, arma tus estrategias para la fase de grupos y vive el Mundial 2026 con la emoción que solo los que saben de fútbol entienden.

¡Participa ahora!

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.