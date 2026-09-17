Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

El juego entre Parma y Genoa se disputará el próximo domingo 20 de septiembre por la fecha 5 , a partir de las 09:00 horas en el estadio Campo Sportivo il Noce A.

Así llegan Parma y Genoa

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Parma en partidos

Parma busca levantarse de su derrota ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Genoa en partidos

El anterior partido disputado entre Genoa finalizó en empate por 1-1 ante Frosinone..

Genoa muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 17 Parma 1 4 0 1 3 -4 19 Genoa 1 4 0 1 3 -6

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos

Fecha 6: vs Inter: 10 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Torino: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lazio: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Udinese: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atalanta: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos

Fecha 6: vs Fiorentina: 10 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Roma: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Venezia: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Juventus: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lecce: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Parma y Genoa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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