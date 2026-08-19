Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

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Cagliari debuta ante Parma el próximo sábado 22 de agosto, en una nueva edición . El choque comenzará a las 14:45 horas y será en el estadio Campo Sportivo il Noce A.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Daniele Perenzoni, el juez encargado.

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos

Fecha 2: vs Juventus: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Monza: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Como 1907: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Genoa: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos

Fecha 2: vs Inter: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Lecce: 7 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atalanta: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Udinese: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Cagliari, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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