Parma recibirá a Monza por la fecha 3

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El duelo correspondiente a la fecha 3 se jugará el próximo domingo 6 de septiembre a las 09:00 horas.

Así llegan Parma y Monza

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos

Parma no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Juventus.

Últimos resultados de Monza en partidos

Monza viene de caer en su estadio ante Udinese por 2 a 3.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 17 Parma 0 2 0 0 2 -3 18 Monza 0 2 0 0 2 -4

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos

Fecha 4: vs Como 1907: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Genoa: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos

Fecha 4: vs Lecce: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Monza, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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