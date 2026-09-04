Italia - Serie A 2026-2027

Parma recibirá a Monza por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Parma vs Monza, que se enfrentarán en el estadio Campo Sportivo il Noce A el próximo domingo 6 de septiembre a las 09:00 horas. Federico La Penna será el árbitro del partido.

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MeridianoBet
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 03:07 pm
Parma recibirá a Monza por la fecha 3
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El duelo correspondiente a la fecha 3 se jugará el próximo domingo 6 de septiembre a las 09:00 horas.

Así llegan Parma y Monza

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos

Parma no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Juventus.

Últimos resultados de Monza en partidos

Monza viene de caer en su estadio ante Udinese por 2 a 3.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Federico La Penna.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 6 2 2 0 0 8
2
Inter 6 2 2 0 0 4
3
Milan 6 2 2 0 0 3
17
Parma 0 2 0 0 2 -3
18
Monza 0 2 0 0 2 -4
DataFactory
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Como 1907: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Genoa: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Lecce: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Monza, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

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