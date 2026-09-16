Paris FC vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

Por la fecha 5 de la Ligue 1, RC Strasbourg y Paris FC se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 11:15 horas, en el estadio Stade Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y RC Strasbourg

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC terminó con un empate en 0 frente a Olympique Lyon en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 1. Recibió 2 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, RC Strasbourg finalizó con un empate 1-1 ante Mónaco. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 8 tantos.

De los 2 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jérémy Stinat, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 4 Paris FC 8 4 2 2 0 4 6 RC Strasbourg 7 4 2 1 1 1

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Lorient: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Stade Rennes: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lens: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mónaco: 1 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Auxerre: 7 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Nice: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: 17 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Stade Rennes: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Auxerre: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toulouse: 6 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Paris FC y RC Strasbourg, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.