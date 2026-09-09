Paris FC vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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El cotejo entre Paris FC y Olympique Lyon, por la fecha 4 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Olympique Lyon

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC logró un triunfo por 3-2 ante Olympique de Marsella. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega con ventaja tras derrotar a Auxerre con un marcador 3 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 2.

En los últimos 2 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE).

Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 4 Lille 7 3 2 1 0 3 5 Stade Rennes 7 3 2 1 0 2

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs RC Strasbourg: 19 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lorient: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Stade Rennes: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lens: 9 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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