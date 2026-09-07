Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palmeiras recibe a LDU Quito el próximo miércoles 9 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Libertadores se jugará desde las 20:00 horas en el estadio Nubank Parque.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras resultó vencedor por 4 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)
Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas